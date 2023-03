Caso Serra e Mourinho: il retroscena su chi avrebbe dovuto arbitrare Lazio-Roma per Rocchi

Il caso Serra ha causato anche altro . Ad esempio, ha sparigliato i piani del designatore Gianluca Rocchi , che stava lavorando - nel suo laboratorio - ad un’idea che a molti può sembrare una pazzia ed invece è tecnicamente ineccepibile. Soprattutto, avrebbe comportato un innalzamento qualitativo degli arbitri a disposizione anche di Roma e Lazio (e il caso Serra ha sottolineato anche questo aspetto, paradossalmente le due squadre potrebbero essere penalizzate da questo punto di vista). Perché il vero problema è questo: abbiamo arbitri di grande qualità, personalità, insomma bravi, che essendo “di Roma” non possono dirigere partite delle squadre di Mou e Sarri . Rocchi l’ha presa alla larga: Sozza (di Seregno) a Milan e Inter; Marinelli (di Tivoli) per giallorossi e biancocelesti. Parliamo di arbitri, ormai il Quarto uomo “cittadino” è stato sdoganato (Sassuolo-Roma a novembre, arbitro Ayroldi , quarto Doveri ). Adesso il designatore di Firenze stava puntando al bersaglio grosso. Aveva fatto un giro d’orizzonte, aveva chiesto disponibilità agli arbitri romani. Ricevendo in qualche caso ampia disponibilità, in altri un netto rifiuto.

Il clamoroso gesto di Mourinho dopo la squalifica: tornano le manette!

Un arbitro romano al derby

Non sarebbe sicuramente una novità avere un arbitro di Roma per il derby della Capitale. Nel 1956, Vincenzo Orlandini di Roma diresse il derby (posticipato per neve dall’11 marzo al 4 aprile) Lazio-Roma finito 1-0. Un caso più unico che raro. Ma togliere la preclusione fra arbitri e club della stessa città è uno dei focus ai quali sta lavorando Rocchi. L’arbitro era anche stato individuato, e non uno qualsiasi ma sicuramente il migliore che abbiamo attualmente in circolazione. Ovvero Daniele Doveri, che non avrebbe chiuso la porta alla possibilità (cosa che, invece, avrebbe fatto Valeri, questione di passioni giovanili, mentre La Penna sta tornando al top visto che è stato a lungo fermo ad inizio stagione, poi resta di capire cosa ha risposto Fourneau, comunque non certo pronto per un derby). Sdoganare questa possibilità, permettere ai migliori di fare (anche) le partite migliori, non è questo il lavoro di ogni designatore e il sogno di ogni direttore di gara? E il derby di Roma del 19 marzo sembrava essere la data perfetta. Poi, però, è arrivato Serra...