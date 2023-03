Spezia-Inter, la moviola: Marinelli perde un rigore, poi ne dà due sicuri

Spezia-Inter

Marinelli: 6

Non era iniziata benissimo la partita di Marinelli: il rigore non visto (e ancor di più l’aver certificato a gesti il pallone, mai preso da Caldara) lo avevano un po’ destabilizzato. Con i due rigori dati s’è ripreso. Perde però il giallo per Inzaghi (ferma il pallone ancora in gioco).