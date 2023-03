Sarri-Ghoulam, il curioso siparietto a Dazn. E su Koulibaly...

BOLOGNA - Al Dall'Ara è finita 0-0 la sfida di campionato tra il Bologna di Thiago Motta e la Lazio di Sarri . "La prestazione è stata seria e attenta, con un buon calcio negli 80 metri. Negli ultimi 20 abbiamo sbagliato occasioni nitide. Il Bologna è forte, ribatteva colpo su colpo. Abbiamo comunque fatto un passo avanti enorme negli ultimi due mesi", l'analisi dell'allenatore biancoceleste nel post-partita. E in diretta su Dazn è andato in scena un curioso siparietto tra il tecnico della Lazio ed ex Napoli e Faouzi Ghoulam , ex terzino dei partenopei.

Sarri-Ghoulam: "Ma stai giocando adesso", "Devi guardarmi"

Sarri e Ghoulam hanno dato vita in diretta su Dazn ad un particolare e divertente siparietto. Ghoulam: "Ciao mister, come stai? Mi fa piacere sentirti". Sarri risponde: "Ma stai giocando adesso". "Devi guardarmi", ribatte l'ex terzino del Napoli. Poi Sarri ripercorre l'esperienza di Ghoulam al Napoli, costellata da due brutti infortuni: "È integro? Me l'ha detto quest'estate, si sentiva pronto per tornare in campo e mi ha fatto piacere. La sua è una delle storie più sfortunate che abbia mai visto. Al momento dell'infortunio era tra gli esterni sinistri più forti d'Europa. Vederlo infortunarsi due volte è stato un colpo per tutti. Faouzi meritava tutt'altra carriera. L'ho visto crescere in pochi mesi qui". "Grazie a lei mister, anche se non voleva Koulibaly", la risposta di Ghoulam. "Era più la società ad essere riluttante su Koulibaly. Dopo qualche allenamento mi impuntai io per tenerlo", chiude Sarri che torna ad elogiare Ghoulam: "Faouzi era più abile in fase offensiva. Con me poi ha fatto un percorso straordinario in fase difensiva".