Cremonese-Fiorentina 0-2: Mandragora show con gol e assist

CREMONA - La Fiorentina non sbaglia sul campo della Cremonese e vince 2-0, salendo a 34 punti in classifica. Può sorridere Italiano per il risultato, per la prestazione e per la continuità che la Viola sta trovando: quinta vittoria consecutiva tra coppa e campionato. Ad aprire il match dello Zini è un gran sinistro di Mandragora al 27', che poi veste i panni dell'assistman e confeziona il passaggio vincente per Cabral al 50'. Per la Cremonese di Ballardini, ultima a 12 punti, la salvezza si fa sempre più dura.