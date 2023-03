Milan-Salernitana 1-1, le pagelle: Leao fantasma, Ochoa esperto

Pioli (all.) 5

Perde una grandissima opportunità, quest’anno in campionato non va.

Maignan 7

Un intervento da vero fenomeno. Esce in tackle su Dia diretto a rete in velocità, decisivo per il Milan. Nella ripresa prende gol ma non può fare l’ennesimo miracolo.

Kalulu 6

Si propone spesso in avanti, mentre in difesa rischia davvero poco. Non si capisce con Thiaw quando arriva l’occasione per Dia.

Thiaw 5,5

Si perde Dia in velocità e poteva costare caro ai rossoneri. Ma è l’unica sbavatura della gara.

Tomori 5

Colpevole sul pareggio.

Saelemaekers 5

Diventa innocuo in fase offensiva.

Florenzi (32’ st) sv

Bennacer 6

Riprende il posto in cabina di regia dopo la pausa a Londra. Giostra al meglio la palla ma la perla arriva a fine primo tempo quando pennella in area e trova la testa di Giroud.

Tonali (40’ st) sv

Krunic 6

Il jolly bosniaco è entrato a pieno regime nelle rotazioni a centrocampo e viene sfruttato con continuità da Pioli. Gioca un’altra partita attenta, ormai è diventato una garanzia.

Theo Hernandez 6

Tre conclusioni velenose nel primo tempo, quando aumenta i giri manda in confusione le difese avversarie.

Brahim Diaz 5,5

In fase di costruzione preferisce avere la palla tra i piedi per creare pericoli, tuttavia perde un paio di palloni semplici sulla trequarti avversaria.

De Ketelaere (17’ st) 5

Non si fa mai vedere.

Leao 5

Il gol ormai è diventato un tabù, manca da metà gennaio.

Origi (17’ st) 5

Ha una grossa chance di testa.

Giroud 6,5

Rete numero otto in serie A. Salta la trasferta di Udine per diffida.

Ibrahimovic (17’ st) 5,5

Una sponda per Origi e una conclusione.