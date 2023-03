Procura Figc, chiesti sei mesi di squalifica per Trentalange

La procura della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, ha chiesto 6 mesi di inibizione nei confronti di Alfredo Trentalange, ex presidente dell’AIA dimessosi in seguito al caso del procuratore arbitrale Rosario D’Onofrio, arrestato per traffico internazionale di stupefacenti. La richiesta è arrivata nel corso dell’udienza odierna, durata oltre tre ore, al Tribunale federale nazionale. Nella requisitoria, la procura federale ha tenuto conto della continuazione tra gli illeciti contestati e della circostanza (attenuante) relativa alle dimissioni dello stesso Trentalange da ogni carica dell’AIA. Trentalange ha fatto un passo indietro dopo l’arresto del procuratore per potersi difendere libero da ogni carica politica. La decisione (sentenza di primo grado) è attesa in giornata.