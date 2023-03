Atalanta-Empoli 2-1, De Roon e Hojlund regalano il successo a Gasperini

BERGAMO - Dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate di campionato , l'Atalanta torna al successo . Gli uomini di Gasperini battono in rimonta l'Empoli per 2-1 grazie alle reti di De Roon e Hojlund , che ribaltano l'iniziale sigillo dei toscani con Ebuehi. Con questo successo l'Atalanta torna in corsa Champions e alla vigilia del derby tra Lazio e Roma, si riporta a meno due dai giallorossi e a meno quattro dai biancocelesti.

De Roon e Hojlund decisivi

Empoli in vantaggio alla fine del primo tempo: magia di Akpa Akpro, che di tacco serve Baldanzi, cross in mezzo per Ebuehi, che dopo un rimpallo, riesce ad insaccare. L'Atalanta ribalta il risultato nella ripresa: al 58' De Roon schiaccia in rete di testa un perfetto assist di Ruggeri, mentre all'86' Hojlund (entrato sette minuti prima in campo al posto di Zapata) risolve con un tocco da sottomisura una mischia in area di rigore, regalando a Gasperini il gol decisivo per il succcesso.

