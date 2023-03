Udinese-Milan, dove vederla in tv Sky o Dazn

UDINE - Alla Dacia Arena di Udine va in scena Udinese-Milan , gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 20.45. La sfida sarà diretta dall'arbitro Doveri della sezione di Roma .

Partita: Udinese-Milan

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Pay TV Streaming: Dazn

Udinese-Milan orari e canali

Udinese-Milan, match valido per la ventisettesima giornata di campionato, è in programma alla Dacia Arena di Udine e sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky.

Dove vedere Udinese-Milan in diretta TV

Udinese-Milan, sarà visibile su Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

Udinese-Milan dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Udinese e Milan sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell'evento.

Udinese-Milan in Diretta: la cronaca

L'Udinese di Sottil si appresta ad affrontare il Milan in campionato dopo aver sbancato sette giorni fa Empoli (1-0). Il Milan che punta al secondo posto, vuole invece rifarsi, visto che nell'ultimo turno ha ottenuto solo un pari (1-1) a San Siro, contro la Salernitana. Curiosità: il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 36 in 95 sfide, completano il bilancio 42 successi rossoneri e 17 vittorie friulane. Qui le probabili formazioni.

Udinese-Milan, segui la diretta sul nostro sito

