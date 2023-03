Torino-Napoli, esodo azzurro in trasferta: 10 mila tifosi

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - L’ultima volta, fu proprio tanto ma tanto ma tanto tempo fa: 8 gennaio, ne sono passate di partite e di trasferte da quella domenica, «macchiata» dolorosamente da incidenti sull’autostrada del sole all’area di servizio di Badia al Pino. I tifosi del Napoli andavano verso Genova, quelli della Roma puntavano su Milano, e prima ancora che il caffè rendesse tutti nervosi, anzi violenti, si scatenò l'inferno: A1 bloccata, Paese troncato in due, con scene da guerriglia e l’ennesima pagina sporca di un calcio che non ha mai smesso di farsi mancare la vergogna. I settori ospiti sono stati chiusi per due mesi, sempre, con divieto di vendita di biglietti ai residenti in Campania, ma il Napoli non è comunque mai stato seriamente solo: a Reggio Emilia, con il Sassuolo, riempirono lo stadio i residenti al Nord; ad Empoli, pure. A Torino, si ricomincia dopo settanta giorni e con una migrazione di massa: millecinquecento tagliandi acquistati per l’angolo che viene concesso ai napoletani ma almeno altri ottomila sostenitori previsti tra tribuna e distinti. Lo dice la media più recente della prevendita, che stavolta procede per toccare quota ventiseimila spettatori, mentre in genere si arriva intorno ai diciottomila.