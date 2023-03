Diretta tifosi Napoli a Torino: tensioni fuori dallo stadio LIVE

TORINO - Per Torino-Napoli, ritorno dei tifosi azzurri in trasferta, la Questura di Torino ha potenziato la presenza di forze dell'ordine all'esterno dello stadio, mentre il club granata ha aumentato il numero degli steward presenti allo stadio. L'atmosfera si è surriscaldata all'ingresso dell'impianto torinese: rotto un tornello, 5-6 tifosi senza biglietto sono stati fatti uscire. La situazione è presto rientrata.

15:54

Il clima è tornato tranquillo, tifosi del Napoli euforici per il doppio vantaggio

Dopo le tensioni nel pre-partita di Torino-Napoli, la situazione è tornata presto alla tranquillità. La squadra di Spalletti è in vantaggio di due gol allo Stadio Olimpico Grande Torino. I tifosi partenopei all'interno dello stadio stanno festeggiando con grande entusiasmo e trasporto i gol messi a segno da Osimhen e da Kvaratskhelia.

15:20

Rotto un tornello

Nelle tensioni pre partita, quando l'atmosfera si stava surriscaldando per il rallentato ingresso all'impianto torinese per i tifosi del Napoli, sarebbe stato rotto un tornello dello stadio Grande Torino. In quegli stessi istanti, circa 5-6 tifosi privi di biglietto sarebbero stati fatti uscire.

15:01

Il ritorno dopo due mesi

Dopo due mesi di inibizione i tifosi del Napoli sono tornati ad occupare il settore ospiti di uno stadio italiano. L'8 gennaio gli incidenti sull'A1 con guerriglia e panico con gli ultras romanisti, quindi il divieto da parte del Ministero dell'Interno e orail ritorno in trasferta ma al termine di una settimana complicatissima per l'ordine pubblico. In migliaia i napoletani presenti all'Olimpico Grande Torino divisi tra settore ospiti (necessaria la fidelity card) e gli altri settori per i non residenti in Campania.