Fiorentina-Lecce 1-0: decide un autorete di Gallo

FIRENZE - La Fiorentina supera 1-0 il Lecce e si rilancia in classifica. Nel match dello stadio 'Franchi', valido per la 27esima giornata di Serie A, la squadra allenata da Vincenzo Italiano si aggiudica l'intera posta in palio grazie all'autorete del difensore giallorosso Gallo al 27' della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo la Fiorentina controlla il match e coglie un importante successo, il settimo consecutivo tra Serie A e Conference League. La Viola aggancia così Bologna e Torino al nono posto, a quota 37 punti. Rimane invece fermo a 27 il Lecce di Baroni che conserva gli 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.