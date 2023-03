Lazio-Roma 1-0, tensione tra i tifosi: agente ferito e stadio blindato

ROMA - L'Olimpico blindato, le strade chiuse dal primo pomeriggio e i duemila agenti sul posto hanno evitato il contatto diretto tra le tifoserie di Lazio e Roma. Il lavoro del Viminale e della Questura di Roma negli ultimi giorni ha scongiurato scontri tra le tifoserie e incidenti in una giornata di sport che ha coinvolto praticamente tutta la città. Non solo con la stracittadina, ma anche con l'Acea Run Rome The Marathon, ovvero la 28esima edizione della maratona di Roma, con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali. Un momento delicato per un doppio evento nella capitale e che rischiava di poter rovinare una giornata di sport per le tensioni dell'ultimo periodo tra le tifoserie ultrà di Lazio e Roma, ma ancor di più per i riverberi internazionali di alleanze e tensioni. Prima per l'agguato subito dai tifosi giallorossi da parte dei serbi della Stella Rossa Belgrado, sul quale la curva Nord non ha mostrato solidarietà, poi per i due atti vandalici verso la targa in onore di Umberto Lenzini, il presidente laziale dello scudetto del 1974, prima colorata di giallorosso e poi spaccata proprio sulla parola "Lazio". Insomma, per l'aria pesante che si respira attorno al mondo ultras per gli episodi degli ultimi mesi, dai fatti di Badia al Pino fino ai più recenti.