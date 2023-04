La moviola di Juve-Verona: su Milik non c’è rigore

Forse sarà solo questione d’esperienza (18 partite in serie A nelle ultime tre stagioni), la buona partita di Marchetti lascia però sempre l’impressione che abbia paura gli sfugga qualcosa. Risolve però senza patemi gli episodi più dubbi , commette qualche errore (manca un giallo chiaro a Duda) ma alla fine non incide sulla partita, che termina con 36 fischi (tanti, dicevamo dell’esperienza?) e 3 gialli.

No rigore

Protesta la Juve chiedendo un rigore, ma l’arbitro della sezione di Ostia Lido vede bene: il fallo commesso da Ceccherini su Milik (non tocca mai il pallone) avviene appena fuori dall’area di rigore del Verona.

Rischio

Si prende qualche rischio Dawidowicz: il contatto con Milik in area in attesa dell’arrivo del pallone è abbastanza ruvido, ai limiti, l’attaccante polacco accentua un po’ la caduta, il tutto ritenuto da Marchetti non meritevole del rigore.

Disciplinare

Qualcosa da rivedere sotto il profilo disciplinare: per tutti, il mancato giallo per Duda, che ferma Di Maria con un fallo da ammonizione (pestone, per gli anglofoni “step on foot”) anche questo fuori dall’area (perso anche il fallo).

Var: Valeri 6

Nulla che lo possa riguardare.