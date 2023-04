Roma, cori razzisti per Stankovic: il gesto clamoroso di Mourinho ai tifosi

ROMA - Il maestro a difesa dell'allievo. È successo all'Olimpico, durante il match tra la Roma di José Mourinho e la Sampdoria di Dejan Stankovic , che con l'Inter allenata dallo 'Special One' fu protagonista dell'indimenticabile triplete nel 2010.

Roma-Sampdoria: tabellino e statistiche

Il gesto dello 'Special One'

Un legame forte che ha portato il tecnico portoghese a un clamoroso gesto dopo l'espulsione del sampdoriano Murillo al 52' per doppia ammonizione. Una scelta, quella dell'arbitro Irrati, fortemente contestata da Stankovic che ha protestato ed è stato così preso di mira dalla Curva Sud. "Sei uno zin..." il coro rivolto nei confronti del tecnico blucerchiato da parte dei tifosi giallorossi, subito però 'rimproverati' da Mourinho che ha alzato il braccio verso la curva chiedendo loro di fermarsi. Un gesto di grande sportività da parte del portoghese, mentre Stankovic si è battuto la mano sul petto per ringraziare ironicamente i sostenitori romanisti per il coro.