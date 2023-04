Roma-Sampdoria, la moviola: Irrati, che errori! Il rigore è netto

Insufficiente la direzione di Irrati, sotto gli occhi di Rocchi: l’arbitro di Pistoia dovrebbe seriamente (non è l’unico) pensare a dedicarsi solo al VAR, anche se rinunciare ad un garantito fisso (diritti d’immagine che spettano anche agli ex internazionali, ritoccati proprio all’inizio di questa stagione) intorno ai 90mila non è facile (e anche in questo caso, Irrati non è il solo). Gestione tecnico/disciplinare assolutamente rivedibile, il doppio giallo per Murillo merita molto più d’una semplice riflessione.

Rischio grosso

Rischia grosso Abraham ad inizio partita, quando va - in maniera involontaria, ma non conta nella rilevazione del provvedimento disciplinare - con il piede sulla caviglia di Rincon: da arancione, sicuramente da giallo che non arriva. Arriva poi per un intervento scomposto su Murillo. Non bene...

L'errore

Secondo giallo per Murillo netto: intervento in ritardo su Abraham, senza prendere il pallone, giusta l’ammonizione. Il primo è parecchio tirato (per non dire che quasi non c’è): Murillo struscia il petto di Dybala, difficile possa essere Spa (siamo nella metà campo della Roma, la difesa della Samp è schierata).

Netto

Chiaro il rigore: Ravaglia esce su Wijnaldum che gli sposta il pallone, contatto netto , facile il penalty.

VAR: Chiffi 6

Lo ferma (forse) il protocollo.