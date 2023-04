Calendario Serie A: dalla Lazio alla Juve, la corsa Champions in 10 giornate

ROMA - Lotta vera per il quarto posto. Accelerate, come quelle della Lazio, e frenate, vedere Inter. Il colpo del Milan in casa del Napoli, la Roma in scia e l’Atalanta outsider, ma sempre pericolosa così come la Juve. A dieci giornate dalla fine la Lazio seconda comanda il treno Champions con 55 punti. Milan terzo a 51, Inter e Roma a quota 50. Sesto Gasperini a 48. Senza dimenticare la Juve settima a 44. Si entra nel vivo di una battaglia serrata.

La classifica della Serie A Il calendario della Lazio La Lazio sabato 8 aprile è pronta a vedersela con la Juve all’Olimpico. Big match dal sapore di Champions. Poi Spezia, Torino e altro scontro diretto per il quarto posto con l’Inter in programma il 30 aprile. Per Sarri ci saranno ancora Sassuolo, Milan (il 7 maggio), Lecce, Udinese, Cremonese e Empoli. Dieci sfide, 3 scontri diretti. 29) Lazio-Juventus

30) Spezia-Lazio

31) Lazio-Torino

32) Inter-Lazio

33) Lazio-Sassuolo

34) Milan-Lazio

35) Lazio-Lecce

36) Udinese-Lazio

37) Lazio-Cremonese

38) Empoli-Lazio Il calendario del Milan Il Milan di Pioli dopo il Napoli sfida l’Empoli in casa. Poi i quarti con il Napoli, Bologna in campionato e ritorno europeo. La volata finale: Lecce, Roma, Cremonese, Lazio, Spezia, Sampdoria, Juve e Verona. Anche qui, come per la Lazio: 10 partite e 3 scontri diretti. 29) Milan-Empoli

30) Bologna-Milan

31) Milan-Lecce

32) Roma-Milan

33) Milan-Cremonese

34) Milan-Lazio

35) Spezia-Milan

36) Milan-Sampdoria

37) Juventus-Milan

38) Milan-Verona Il calendario dell'Inter Inzaghi e l’Inter, oltre alla Champions, hanno pure le semifinali di Coppa Italia. Calendario impegnativo. In campionato si gioca a Salerno il 7 aprile. Poi Monza in casa incastrato tra le due sfide con il Benfica. Empoli, Lazio (30 aprile), Verona, Roma, Sassuolo, Napoli, Atalanta e Torino. I nerazzurri su 10 partite hanno 4 match contro le big. Il calendario più duro calcolando pure i tre fronti. 29) Salernitana-Inter

30) Inter-Monza

31) Empoli-Inter

32) Inter-Lazio

33) Verona-Inter

34) Roma-Inter

35) Inter-Sassuolo

36) Napoli-Inter

37) Inter-Atalanta

38) Torino-Inter

Il calendario della Roma La Roma ha l’impegno Europa League con il Feyenoord (andata 13 aprile, ritorno il 20). Si riparte dal Torino sabato 8, poi Udinese, Atalanta e Milan. Maggio con Monza, Inter, Bologna, Salernitana e Fiorentina. Si chiude in casa con lo Spezia. Dieci partite e 3 scontri diretti. 29) Torino-Roma

30) Roma-Udinese

31) Atalanta-Roma

32) Roma-Milan

33) Monza-Roma

34) Roma-Inter

35) Bologna-Roma

36) Roma-Salernitana

37) Fiorentina-Roma

38) Roma-Spezia Il calendario dell'Atalanta L’Atalanta dovrà vedersela con il Bologna l’8 aprile. Poi Fiorentina, Roma, Torino, Spezia e Juve in casa il 7 maggio. Chiudono la stagione i match con Salernitana, Atalanta, Inter a San Siro e Monza in casa. Pure qui 3 scontri diretti. 29) Atalanta-Bologna

30) Fiorentina-Atalanta

31) Atalanta-Roma

32) Torino-Atalanta

33) Atalanta-Spezia

34) Atalanta-Juventus

35) Salernitana-Atalanta

36) Atalanta-Verona

37) Inter-Atalanta

38) Atalanta-Monza Il calendario della Juve Poi c’è la Juve di Allegri, lanciata per un posto in Europa sognando la quarta piazza che oggi dista 6 punti. Allegri lotta su tre fronti tra Coppa Italia e Europa League. Sfida alla Lazio, poi Sassuolo e Juve-Napoli il 23 aprile. E ancora Bologna, Lecce, Atalanta, Cremonese e Empoli. Si chiude con Milan in casa e Udinese fuori. Dieci partite e 4 scontri diretti per un quarto posto che non appare più come un miraggio nonostante il fardello dei 15 punti di penalizzazione. 29) Lazio-Juventus

30) Sassuolo-Juventus

31) Juventus-Napoli

32) Bologna-Juventus

33) Juventus-Lecce

34) Atalanta-Juventus

35) Juventus-Cremonese

36) Empoli-Juventus

37) Juventus-Milan

38) Udinese-Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA