Paura a Empoli, corto circuito nello spogliatoio: rischia di saltare la sfida con il Lecce

EMPOLI - Spiacevole contrattempo nel pre-partita di Empoli-Lecce, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A. A causa di un cortocircuito all'interno del controsoffitto dello spogliatoio dei padroni di cada allo stadio toscano 'Carlo Castellani', si è verificato un principio di incendio che ha allarmato i presenti. I giocatori di Zanetti si trovano all'esterno dallo spogliatoio che attualmente è oggetto di un sopralluogo da parte di una squadra dei vigili del fuoco e non hanno ancora iniziato la fase di riscaldamento, così come quelli del Lecce. Sono attese comunicazioni da parte delle forze dell'ordine e degli stessi vigili del fuoco: solo allora il direttore di gara, Michael Fabbri, comunicherà il da farsi.