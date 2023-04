Lega Serie A, all'asta 25 palloni tra match di campionato e Coppa Italia

ROMA - Grazie alla collaborazione tra Socios Collectibles e Lega Serie A, i palloni di 25 partite - tra Serie A TIM e Coppa Italia Frecciarossa - che finiranno in rete saranno riscattabili dai tifosi sull' app Socios.com. L'autenticità dei palloni che saranno collezionati durante le partite sarà certificata su Gameused.com grazie all'integrazione di un chip NFC che, in aggiunta, consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento attraverso il proprio smartphone La campagna ha preso il via il 2 aprile, con due partite, tra cui l`attesissima sfida serale tra Napoli e Milan in scena allo stadio Diego Armando Maradona. "Dopo il grande successo registrato dall'asta dei palloni della finale di EA SPORTS Supercup, abbiamo deciso di dare la possibilità ai tanti appassionati del nostro calcio di aggiudicarsi il prezioso cimelio in Serie A TIM e in Coppa Italia Frecciarossa - ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A -. Da molti mesi abbiamo intrapreso un percorso di innovazione costante per coinvolgere sempre più i tifosi, il riscontro positivo avuto a gennaio su questa iniziativa ci conferma il gradimento del pubblico per le attività sviluppate in sinergia con Socios.com". "Possedere un pallone andato in rete durante una partita - ha aggiunto Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz - è bello, ma poter rivivere il gol, direttamente dal pallone stesso e in qualsiasi momento, lo è ancora di più. Stiamo dando ai fan la possibilità di `possedere il momento` e questa è una grande vetrina per ciò che Gameused.com by Chiliz può fare. "Siamo impegnati nel dare più opportunità ai possessori di Fan Token e siamo quindi lieti di lanciare questa campagna con la Lega Serie A, che mette in evidenza uno dei modi innovativi in cui stiamo usando la tecnologia per cambiare il gioco per i tifosi".