Udinese-Monza, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Sensi ancora trequartista?

UDINE - In casa Udinese Sottil ha un solo dubbio da sciogliere, quello tra Samardzic e Arslan per il centrocampo, con il primo favorito. Tornano dalla squalifica Becao e Walace, in attacco torna Success con Beto. Nel Monza va verso la conferma da trequartista Sensi, Rovella titolare a centrocampo. Prima assenza in stagione per Caprari, squalificato. Con Sensi completano il reparto offensivo Mota Carvalho e Petagna.