Verona-Sassuolo, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Berardi?

VERONA - In casa Verona Zaffaroni ritrova Hien, pronto a riprendersi il proprio posto al centro della difesa, con Ceccherini o Magnani alla sua sinistra. A destra c'è Dawidowicz. Doig titolare, Depaoli è squalificato. Centrocampo confermato con Veloso e Tameze. Duda più avanzato con Ngonge a supporto di Gaich. Nel Sassuolo nessun allarme Berardi (era uscito da campo anzitempo contro il Torino): il numero 10 neroverde sarà al suo posto a sinistra del tridente offensivo completato da Laurienté e Pinamonti. Conferme in mezzo al campo, in difesa c'è Zortea in vantaggio su Toljan. Erlic favorito rispetto a Ferrari.