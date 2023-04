Sampdoria-Cremonese, violenta rissa a Marassi: ci sono feriti

GENOVA - Una violenta rissa tra tifosi della Cremonese e tifosi della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris di Genova dove alle 16,30 si giocherà una partita fondamentale per la salvezza di entrambe le squadre (la Cremonese è ultima con 13 punti e la Sampdoria penultima con 15). A ora, due sono i feriti, portati entrambi al Policlinico San Martino in codice giallo. Alcuni tifosi grigiorossi sono stati trasferiti in questura per essere identificati.