La Fiorentina si ferma, al Franchi arriva solo un pari con lo Spezia

FIRENZE - Un pari per non farsi male. Al Franchi Fiorentina e Spezia pareggiano 1-1 nella ventinovesima giornata di Serie A. Primo tempo decisamente equilibrato quello tra le squadre di Italiano e Semplici. Al 25' i viola passano in vantaggio con la sfortunata autorete di Wisniewski su cross di Biraghi. Gli aquilotti non si demoralizzano e riescono a raggiungere con pieno merito il pari al 32' con il solito Nzola che, su preciso lancio lungo direttamte di Dragowski, controlla di petto a liberarsi di Igor e scarica un macino preciso su cui Terracciano poteva far di più. Nella ripresa i ritmi calano, solo due occasioni da gol create dalla Fiorentina (punizione di Biraghi, palo di Brekalo).