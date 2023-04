Pasqua con i nostri

Nell’uovo il Corriere dello Sport-Stadio ha trovato lo strepitoso scudetto del Napoli, il sorprendente e meritatissimo secondo posto della Lazio, il miracoloso terzo della Roma, il trionfo (di bel calcio) del Bologna a Bergamo, la crescita verticale, da quasi record, della Fiorentina e il primato del Frosinone in B. Visto che può, anzi possiamo permetterci una licenza di parzialità e sollievo identitario, siamo tentati di chiedere a Gravina la chiusura anticipata dei campionati per godere il più a lungo possibile di un momento: della festa di chi negli ultimi anni ha vissuto di speranze, illusioni e delusioni. È probabile che a inizio giugno la classifica finale presenti delle variazioni sostanziali rispetto a quella attuale, non per lo scudetto, sia chiaro - siamo inoltre in attesa del verdetto del Collegio di garanzia che potrebbe restituire alla Juve i 15 punti facendo scalare di un gradino tutte le posizioni -, ma perché non celebrare la storica anomalia? In fondo costa pochissimo.

Il Sarri dei vecchi tempi La più bella azione, il più bell’assist e il più bel gol della stagione hanno permesso a Sarri di battere l’ultimo avversario di prima fascia che gli mancava quest’anno, la Juve. Juve che ha protestato per una spinta di Milinkovic ad Alex Sandro in occasione del gol (discutibile la decisione di Di Bello) ma che è stata graziata dall’arbitro quando non ha mostrato il secondo giallo a Cuadrado. Alla vigilia Allegri aveva parlato di un Sarri tornato ai vecchi tempi, ovvero particolarmente difensivo: i numeri possono dar ragione a Max, ma la qualità del palleggio resta elevatissima (Luis Alberto e Sergej su tutti). Pensate, la stagione scorsa dopo 29 giornate la Lazio aveva subito 22 gol in più. In grande spolvero è Zaccagni che credo abbia capito il motivo della sua esclusione dall’ultima convocazione della Nazionale. In serata anche Di Maria, lieve nel primo tempo, ma produttore di raffinatezze stilistiche nella ripresa.

Un altro capolavoro di Mourinho Dietro a Sarri, per via dei due derby, è Mourinho che ha compiuto un altro capolavoro di strategia: gli è bastato un rigore di Dybala per aggiungere tre punti alla classifica della Roma. Una conclusione è anche ciò che ha concesso al Toro. Fondendo con arte suprema qualità e limiti della squadra, rispettando i codici difensivi e puntando sullo stato di forma dei singoli piuttosto che su gerarchie tecniche e livelli, ha azzerato le idee e i princìpi di Juric. Wijnaldum ha confermato di essere in netta crescita, Smalling ha vinto nuovamente il premio “Garella d’oro” (respinge tutto quello che passa dalle sue parti), Llorente e Mancini hanno dato il fritto, il resto della compagnia non ha mai mostrato cali di attenzione. La Roma è squadra e Mou uomo di scelte importanti e apparentemente scomode. Che di rado sono definitive.

Il significato dell’allegria Auguro ai lettori, alle loro famiglie e a tutti quelli che contribuiscono all’uscita di questo fantastico giornale, che l’anno prossimo festeggerà il primo secolo di vita, una Pasqua di allegria. Perché proprio di allegria in un periodo così drammatico e confuso? Perché è piena di significato: suggerisce una buona salute, una coscienza pulita e un’anima in pace con il genere umano. Non l’ho detto io, ma uno assai più importante del sottoscritto, Charles Kingsley, tra i fondatori del socialismo cristiano. Estendo gli auguri anche a webeti e ladri di idee, informazioni e contenuti. Prometto che continueremo con la generosità di sempre a coprire le loro lacune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA