Serie A, arbitri: Giua per la Roma, Irrati per la Lazio. Napoli, c'è La Penna

ROMA - Con una nota, l'AIA ha reso note le designazioni della trentesima giornata del campionato di serie A. Il Napoli capolista che sarà di scena al Maradona contro il Verona, sarà "fischiato" da La Penna. Spezia-Lazio affidata all'esperto Irrati, mentre per Roma-Udinese c'è Giua. Pairetto per Inter-Monza, mentre Massa per Bologna-Milan. A Rapuano Sassuolo-Juve.