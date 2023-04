Spezia-Lazio, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Chance per Agudelo?

LA SPEZIA - Semplici dovrà fare a meno dello squalificato Bastoni e di Zurkowski, non al meglio. Tornano Agudelo e Caldara, arruolabili almeno per la panchina, con qualche ballottaggio da dipanare nelle ultime ore. Confermato il 4-3-3 con Amian a destra e Ampadu centrale. Accanto al gallese si candida Nikolaou, che potrebbe lasciare a Reca (recuperato) la corsia sinistra. In mediana per la terza maglia se la giocano Agudelo ed Esposito. In avanti certi del posto Gyasi e Nzola, con Verde che potrebbe ritrovare i gradi di titolare. Qui Lazio: Provedel in porta, mister clean sheet, ex della notte. Poi la difesa-bunker: Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj. Centrocampo di spirito, gamba e fantasia: Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Tridente-fionda: Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Out Vecino, per un problema al ginocchio.