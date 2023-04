La ragione Lazio

Tempo fa Igli Tare disse che questa Lazio era da zona Champions. E Sarri s’incazzò: non gradì il sovraccarico di responsabilità e attese ritenendo, anche giustamente, di non poter competere, in una stagione dopata di impegni, con organici più ricchi, mediatici e completi: Napoli, Inter, Juve, Milan. Si parlò di freddezza tra i due e tutti notammo che in seguito le scelte dell’allenatore interessarono di rado alcuni degli acquisti più recenti del direttore tecnico (Maximiano, Marcos Antonio, ieri primo gol, Pellegrini, Cancellieri). Tempo dopo, oggi, la Lazio è la principale candidata al secondo posto, dietro l’inavvicinabile Napoli. Non sto considerando la Juve, che si aspetta la restituzione dei 15 punti, perché corre il rischio di perderne altri. Chi aveva ragione? E, soprattutto, cos’è la Lazio oggi? Non è una squadra difensivista eppure ha la migliore difesa del campionato. Non è strettamente contropiedista eppure ha alcuni tra i migliori specialisti della ripartenza, dico Zaccagni, Felipe, Immobile (e Pedro e Lazzari). Non dipende più dal suo centravanti unico, poiché i gol che le mancano rispetto alla stagione scorsa sono soltanto nove, poco meno degli undici che mancano a Immobile (che ha saltato per infortunio la metà delle partite). Questo è il vero miracolo di Sarri. In estate non era data tra le prime quattro eppure - con il vantaggio di una gara - ha 8 punti sulla Roma, 9 sul Milan e 10 sull’Inter. Milan e Inter che sono due delle prossime otto avversarie. Entrambe a San Siro. Bella (molto spesso), inattesa e efficace ancorché imperfetta, è questa Lazio piena di equilibri e disarmonie, arricchita dai tocchi magici e sfrontati di Sergej e Luis Alberto, una squadra che Sarri, il più antico tra i moderni, e viceversa, può finalmente plasmare attraverso le ripetizioni sul campo che tanto ama. E che, mi ripeto, nel giro di un anno ha subito ben venticinque gol in meno, una differenza impressionante: 45 contro 20.