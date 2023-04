Diretta Inter-Monza 0-0: segui la partita LIVE

MILANO - L' Inter bella, pimpante e vincente apprezzata contro il Benfica nell'andata dei quarti di Champions Inzaghi spera di rivederla anche in campionato per tornare alla vittoria, che manca da più di un mese (5 marzo, Inter-Lecce 2-0). A San Siro arriva il Monza che è reduce dal pareggio contro l'Udinese e che sogna di regalarsi una serata speciale infliggendo ai nerazzurri l'undicesimo ko in Serie A: segui in diretta il match .

21:59

58' - LUKAKU SFIORA IL GOL DUE VOLTE

Torna a spingere l'Inter e crea una doppia occasione in un minuto: prima Di Gregorio è miracoloso con una parata in controtempo sul colpo di testa di Lukaku, poi lo stesso belga calcia di potenza da fuori ma non trova la porta.

21:52

51' - Si fa male De Vrij, dentro Acerbi

Un intervento in scivolata costa la partita a De Vrij, che alza bandiera bianca per un problema alla caviglia. Dentro Acerbi.

21:47

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO

Si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo.

21:31

45'+1' - Izzo ammonito, ci prova Asllani: 0-0 all'intervallo

Izzo commette fallo quasi al limite dell'area e viene ammonito. Asllani batte la punizione ma spedisce sopra la traversa. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo, 0-0 tra Inter e Monza.

21:24

39' - Izzo di testa: fuori

Si affaccia in contropiede il Monza, Caprari conquista un corner e Izzo spedisce alto di testa.

21:14

29' - Sensi ko, entra Caprari

Si ferma per infortunio Sensi e chiede il cambio, al suo posto Palladino inserisce Caprari.

21:09

24' - SUPER DI GREGORIO

Si accende Correa che scambia con Lukaku nello stretto in area e calcia in diagonale, Di Gregorio è fenomenale a deviare in tuffo.

21:05

20' - Spinge l'Inter ma Izzo mura

È l'Inter a fare la partita, con il Monza che si copre e riparte. Bravo e attento Izzo prima su Correa e poi sull'inserimento di Gosens in area.

20:50

5' - Lukaku vicino al gol

Prima occasione per l'Inter con Lukaku, che incorna fuori il cross di Barella.

20:45

1' - INIZIA INTER-MONZA

Si parte, il primo pallone lo muove il Monza.

20:35

Tabù Petagna

L’Inter è la squadra contro cui Andrea Petagna ha giocato più partite da avversario in Serie A senza trovare mai il gol o fornire un assist (10 sfide, per un totale di 722 minuti).

20:20

Le parole nel pre-partita di Asllani e Pessina

Asllani a Dazn: "Loro giocano a viso aperto e molto bene, pensiamo a noi stessi e andiamo in campo con la determinazione giusta". Queste invece le parole di Pessina: "Queste per noi sono partite storiche, giochiamo un calcio moderno e con squadre come queste creiamo di più, con altre invece fatichiamo di più perché non abbiamo ancora esperienza".

20:05

Inter sfortunata: il dato

Nessuna squadra ha colpito più legni dell'Inter in questa Serie A: 14, come Roma e Juventus; sul fronte opposto, solo l’Empoli (quattro) ne ha colpiti meno del Monza (cinque).

19:50

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Sensi; Mota. Allenatore: Palladino.

19:35

Curiosità e numeri di Inter-Monza

Prima del 2-2 del match d’andata, i sette precedenti tra Inter e Monza, dal 1929/30, si erano giocati tutti in Coppa Italia, con i nerazzurri che avevano registrato cinque successi, a fronte di un pareggio e una sconfitta; l’incontro più recente a Milano è un 2-1 a favore dell’Inter, del 12 settembre 1990 (a segno Battistini, Berti e Di Biagio).

L’Inter è imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro avversarie neopromosse: 24 vittorie e quattro pareggi, con ben 78 reti realizzate (2.8 di media a match).

L’Inter ha perso 10 partite finora in questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto due volte i nerazzurri hanno subito almeno 11 sconfitte nelle prime 30 gare stagionali: nel 1998/99 e nel 2011/12 (12 in entrambi i casi).

Lautaro Martinez, attualmente a quota 14 gol, potrebbe raggiungere le 15 reti per la terza stagione consecutiva; tra i giocatori dell’Inter, l’ultimo a riuscirci è stato Mauro Icardi tra il 2014/15 e il 2017/18 (quattro in quel caso).