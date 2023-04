Fiorentina-Atalanta 1-1: Cabral risponde a Maehle

FIRENZE - Termina in parità (1-1) il posticipo della 30ª giornata di Serie A tra la Fiorentina e l'Atalanta. I nerazzurri bergamaschi passano in vantaggio al 37' con Maehle, abile a beffare Terracciano con una conclusione di destro. Nella ripresa la Fiorentina attacca a testa bassa e al 56' conquista un calcio di rigore per un mani in area di Toloi punito dal Var: dal dischetto si presenta Cabral che firma il pareggio. La squadra viola spinge e sfiora il 2-1 con un palo di Biraghi al 73'. La squadra di Italiano fallisce l'aggancio al settimo posto, occupato da Juventus e Bologna, e sale a quota 42 punti. L'Atalanta spreca la grande occasione di raggiungere l'Inter a 51 punti e di accorciare sul Milan quarto. I nerazzurri di Gasperini sono sesti a quota 49.