Verona-Bologna, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Sansone ancora dal 1'?

VERONA - Nel 3-4-2-1 dell'Hellas Verona dovrebbe giocare a sinistra Depaoli, con il ritorno di Duda a metà campo. Ballottaggio Lasagna-Braaf sulla trequarti. In attacco fiducia a Djuric. Difesa confermatissima davanti a Skorupski per il Bologna. Posch e Kyriakopoulos (in attesa di Cambiaso) sulle fasce, Soumaoro e Lucumi in mezzo. In mediana giocherà Dominguez anche se non al 100%. Sulle corsie esterno agiranno Aebischer e Barrow, con Orsolini pronto ad entrare a gara in corso. Davanti favorito a partire titolare Sansone, dalla panchina Zirkzee.