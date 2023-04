Lazio-Torino, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Felipe Anderson torna falso nove?

ROMA - In casa Lazio Sarri deve decidere se schierare dal 1' Patric o Casale dietro. Con Provedel tra i pali, in difesa giocheranno Marusic, Romagnoli e Hysaj. In cabina di regia Vecino o Marcos Antonio, non si toccano Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco ecco Felipe Anderson falso nove con Zaccagni e Pedro ai lati. Immobile spinge per andare in panchina. Nel Torino di Juric Ricci parte dalla panchina. Dubbio Linetty-Vlasic, con il croato spostato in mediana verrebbe confermato Miranchuk sulla trequarti. Sanabria titolarissimo in attacco, dietro di lui Radonjic. In difesa Dijdij, Schuurs e Buongiorno davanti a Vanja Milinkovic-Savic.