Monza-Fiorentina, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Sottil?

MONZA - In casa Monza torna titolare sulla trequarti Caprari. Con lui Colpani a supporto di Petagna. Sensi alle prese con il lavoro differenziato. A centrocampo ci sono Pessina e Rovella, sulle corsie laterali Ciurria e Carlos Augusto. Davanti a Di Gregorio ecco Caldirola, Pablo Marì e Izzo. Qui Fiorentina: Italiano deve verificare le condizioni di Amrabat, Ikoné e Brekalo. A questi si è aggiunto anche Bonavenura dopo il match di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan. Terracciano tra i pali, in difesa allora spazo a Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi. In mediana dovrebbe agire Castrovilli e Mandragora, mentre Gonzalez, Barak e Sottil supporteranno Cabral in attacco.