Udinese-Cremonese, probabili formazioni, consigli fantacalcio.Gioca Beto?

UDINE - Qui Udinese: Sottil recupera Beto e Arslan. Il portoghese sarà affiancato da Success in attacco, motivo per cui Pereyra agirà da mezzala. In mezzo al campo ecco Walace, Lovric sarà l'altra mezzala. Sulle corsie esterne Ehizibue e Udogie. Silvestri tra i pali, in difesa agiranno Becao, Bijol e Perez. In casa Cremonese ancora indisponibili Ciofani e Chiriches. In difesa ballottaggio Ferrari-Lochoshvili. In mezzo al campo Castagnetti con Pickel e Meité, Galdames trequartista a supporto di Okereke, favorito su Tsdajout, e Dessers.