Milan-Lecce, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Rebic?

MILANO - Qui Milan: Maignan tra i pali, Kalulu e Tomori al centro della difesa. Sulla destra spazio a Forenzi al posto dello squalificato Calabria, a sinistra Theo Hernandez. Tonali e Pobega in mediana, sulla trequarti largo a Leao, Diaz e Saelemaekers a supporto di Rebic. In casa Lecce Baroni deve sciogliere diversi dubbi di formazione. Davanti a Falcone ecco Baschirotto e Umtiti, a destra c'è Gendrey. Sulla sinistra testa a testa Gallo-Pezzella. In regia non si tocca Hjulmand, alla sua destra agirà Blin. Ballottaggio Oudin-Gonzalez come mezzala sinistra. Nel tridente offensivo spazio a Di Francesco e Strefezza con Ceesay punta centrale.