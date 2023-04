Atalanta-Roma, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Abraham dal 1'?

BERGAMO - Qui Atalanta: Pasalic va verso la convocazione per la Roma. Gasperini dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno giocato a Firenze. Sportiello in porta, Toloi, Djimsiti e Scalvini compongono il terzetto difensivo. Sulle fasce Maehle e Zappacosta, in mezzo De Roon e Koopmeiners. Sulla trequarti Ederson a supporto di Zapata e Hojlund. Dopo l'Europa League, Mourinho deve fare i conti con le indisponibilità di Smalling e Wijnaldum. Nel 3-5-2 della Roma spazio in difesa a Mancini, Llorente e Ibanez, con Rui Patricio tra i pali. Celik ed El Shaarawy sulle corsie esterne, Matic in regia con Cristante e Lorenzo Pellegrini mezzali. In avanti Dybala a sostegno di Abraham