Serie A, l'Udinese si rialza e spinge la Cremonese verso il baratro

UDINE - L'Udinese ne fa tre alla Cremonese, spingendola così sempre più verso la retrocessione in serie B. Gli uomini di Sottil archiviano infatti la pratica già nel primo tempo segnando tre gol con Samardzic, Perez e Success. Con il successo i firulani tornano ad accarezzare la vittoria dopo poco più di un mese, salendo a quota 42 in classifica (nono posto insieme alla Fiorentina). Cremonese nel primo tempo sempre in balia dell'avversario, con la sola eccezione di un paio di spunti di Tsadjout (colpo di testa fuori di poco) e Dessers (palo ma con posizione di fuorigioco influente di Buonaiuto). Copione simile nella ripresa, Beto va vicino al poker due volte, ma Carnesecchi gli dice di no. I grigiorossi hanno invece due occasioni per provare a riaprila: prima con Buonaiuto che di testa spedisce di poco fuori e nel recupero con Felix che col piattone da pochi passi non riesce a ribadire in rete un'uscita errata di Silvestri. Alla Dacia Arena termina (3-0), con i firulani che esultano mentre si dispera la Cremonese, che dopo due vittorie di fila torna a vedere l'incubo della serie B.