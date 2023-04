Atalanta-Roma, dove vederla in tv Sky o Dazn

BERGAMO - Al Gewiss Stadium va in scena Atalanta-Roma gara valida per la trentunesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle ore 20.45. Dirige l'arbitro Irrati della sezione di Pistoia .

Atalanta-Roma, sarà trasmessa in esclusiva in tv su DAZN per i soli abbonati e visibile attraverso l'utilizzo di una moderna Smart TV. In alternativa si può usare una console di gioco come Playstation o Xbox oppure un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

Il posticipo della trentunesima giornata di serie A, Atalanta-Roma, sarà sempre e solo trasmesso da DAZN a pagamento per i propri abbonati anche in live streaming. Due le alternative: o collegarsi direttamente alla piattaforma online di DAZN da pc oppure sui devices utilizzare l'app dedicata.

La Roma ha vinto solo in tre delle ultime 16 gare di Serie A contro l’Atalanta (6N, 7P), ma due di queste tre vittorie sono arrivate nello scorso campionato. La squadra bergamasca ha vinto il match d’andata per 1-0 e non colleziona due clean sheets di fila contro i giallorossi nel massimo torneo dal 1965. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio (1-1) sul campo della Fiorentina, mentre la Roma nell'ultimo turno ha superato all'Olimpico l'Udinese (3-0). Qui le probabili formazioni.

