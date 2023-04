Formazioni Atalanta-Roma, chi gioca e le scelte di Mourinho: diretta

BERGAMO -Vista l’importanza della sfida, i padroni di casa andranno sulle certezze e i punti fermi, a partire dal 3-4-1-2. Non ci sono novità particolari dall'infermeria, Gasperini dovrà fare a meno di Ademola Lookman: il capocannoniere nerazzurro - a quota 13 gol in 28 partite di campionato - si è allenato individualmente per tutta la settimana a causa della distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Confermata l'assenza questa sera, lo staff medico atalantino cercherà di recuperarlo per la gara col Torino. Punto interrogativo invece per Pasalic, la convocazione verrà decisa nella rifinitura di stamane. Il centrocampista croato potrebbe recuperare almeno per la panchina: sulla trequarti si prepara Koopmeiners, con De Roon ed Ederson a centrocampo. Sportiello, dopo l’ottima prova del Franchi, va verso la riconferma mentre sugli esterni spazio a Zappacosta e Maehle. Gli unici dubbi rimangono in attacco, ma al momento la coppia Zapata-Hojlund va verso la riconferma. Qui Roma: Pellegrini guiderà la squadra contro i bergamaschi, ma con lui vuole esserci anche Paulo Dybala che ha dato la sua disponibilità a scendere in campo dal primo minuto e vuole la sua diciassettesima rete stagionale. Si è allenato bene sia sabato sia ieri nella rifinitura e non teme ulteriori fastidi all’adduttore affaticato nella gara d’andata contro il Feyenoord. Anche al ritorno aveva sentito un problemino, poi passato col gol e l’entusiasmo della vittoria. Perché anche la testa in questi casi aiuta a superare gli infortuni, e Paulo in questo momento è al settimo cielo per avere l’opportunità di giocarsi una semifinale e vincere un trofeo europeo che ancora gli manca nel suo palmarès. Quindi vuole esserci sulla trequarti: deciderà Mou su puntare su di lui subito o a partita in corso (Solbakken scalpita), a supporto di Abraham. Un altro che ha beneficiato dalla sfida contro il Feyenoord, spinto dall’entusiasmo per la qualificazione e l’importante assist per la rete di El Shaarawy. Un gol in trasferta gli manca da gennaio: spera di farlo a Bergamo dove un anno fa è stato protagonista con una doppietta. El Shaarawy invece - se Dybala dovesse partire dal primo - si contenderà un posto da titolare sulla sinistra con Zalewski, con il possibile riposo di Spinazzola. Se il polacco dovesse vincere il ballottaggio, Celik giocherebbe a destra, con Matic (in diffida) e Cristante al centro. In difesa il terzetto inedito: senza Smalling (oltre a Wijnaldum a centrocampo), Mancini guiderà il reparto composto da Ibañez e Llorente.