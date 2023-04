Anticipi e posticipi Serie A: il calendario della 35ª e 36ª giornata

La 35ª giornata

Lazio-Lecce venerdì 12 maggio ore 20.45 - Sky/Dazn

Salernitana-Atalanta sabato 13 maggio ore 15 - Dazn

Spezia-Milan sabato 13 maggio ore 18 - Dazn

Inter-Sassuolo sabato 13 maggio ore 20.45 - Sky/Dazn

Verona-Torino domenica 14 maggio ore 12.30 - Sky/Dazn

Fiorentina-Udinese domenica 14 maggio ore 15 - Dazn

Monza-Napoli domenica 14 maggio ore 15 - Dazn

Bologna-Roma domenica 14 maggio ore 18 - Dazn

Juventus-Cremonese domenica 14 maggio ore 20.45 - Dazn

Sampdoria-Empoli lunedì 15 maggio ore 20.45 - Dazn

La 36ª giornata

Sassuolo-Monza venerdì 19 maggio ore 20.45 - Sky/Dazn

Cremonese-Bologna sabato 20 maggio ore 15 - Dazn

Atalanta-Verona sabato 20 maggio ore 18 - Dazn

Milan-Sampdoria sabato 20 maggio ore 20.45 - Sky/Dazn

Lecce-Spezia domenica 21 maggio ore 12.30 - Sky/Dazn

Torino-Fiorentina domenica 21 maggio ore 15 - Dazn

Napoli-Inter domenica 21 maggio ore 18 - Dazn

Udinese-Lazio domenica 21 maggio ore 20.45 - Dazn

* Roma-Salernitana lunedì 22 maggio ore 18.30 - Dazn

* Empoli-Juventus lunedì 22 maggio ore 20.45 - Dazn

* In base alle semifinali di Europa League, Roma-Salernitana potrà essere programmata lunedì 22 maggio alle ore 20.45 ed Empoli-Juventus martedì 23 maggio alle ore 20.45. In ogni caso, Roma-Salernitana sarà lunedì 22 maggio per consentire l’organizzazione della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter di mercoledì 24 maggio.