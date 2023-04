Spezia, brutto scivolone: il Monza passa con Ciurria e Carlos Augusto

LA SPEZIA - Lo Spezia commette un altro passo falso verso la salvezza e adesso inizia ad avere paura. Al Picco gli uomini di Semplici vengono piegati da un ottimo Monza (2-0) al terzo successo consecutivo. Liguri che ora rischiano di precipitare al terzultimo posto in caso di vittoria del Verona a Cremona. Festeggiano invece i brianzoli che agganciano momentaneamente il Bologna all'ottavo posto a quota 44 punti. Dopo un ottimo avvio di entrambe le squadre, lo Spezia manca clamorosamente il gol con Kovalenko, che da due passi si fa parare la conclusione da Di Gregorio. I liguri però vengono puniti al primo vero affondo ospite. Il gol è dell'ex Ciurria, che supera Dragowski con un sinistro sul secondo palo. Lo Spezia prova a reagire con Amian, ma il suo colpo di testa da pochi passi è alto sopra la traversa. Nel finale il Monza legittima il vantaggio con altre due occasioni in area, ma Dragowski dice no a Dany Mota e a Carlos Augusto. Nella ripresa, lo Spezia prova a riequilibrare la gara ma manca di concretezza sottoporta. Nel finale arriva il raddoppio di Carlos Augusto che chiude i conti. Finisce 2-0 per il Monza.