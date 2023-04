Roma-Milan, probabili formazioni

ROMA - In casa Roma Mourinho si affiderà a Kumbulla al centro della difesa al posto dell'infortunato Smalling. Spazio a Celik sula fascia destra, Spinazzola a sinistra. Abraham, Dybala e Wijnaldum partiranno dalla panchina. In attacco Belotti sarà supportato da Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy. Nel Milan saà Giroud a guidare l'attacco. Bennacer avanza sulla trequarti, con ai lati Leao e Diaz. In mediana ecco Tonali con Krunic. Kjaer e Tomori guideranno il reparto difensivo, con Florenzi ed Hernandez sugli esterni.