Diretta conferenza Sarri: "Voglio una reazione. Lo scudetto del Napoli? Tutto apparecchiato..."

14:00

I numeri tra Inter e Lazio

Bilancio in assoluto equilibrio nelle ultime nove sfide nel massimo campionato tra Inter e Lazio, con quattro successi per parte e un pareggio – nel periodo le due formazioni non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in due gare di fila.

13:33

Sarri e la questione Serie A

“Siamo in una fase in cui vanno fatti pochi calcoli: chi salta salta, chi scoppia scoppia. Ci sono cose su cui non sarò mai d’accordo. La Premier incassa 4 miliardi di euro. Noi invece siamo in mano a chi ci dà meno di un quarto di quei soldi e gestisce tutto il calendario. In Italia le previsioni dicono che può anche piovere domani a Milano, ma potevano anche fare 33 gradi. Quindi dico, come cazzo si fa a giocare alle 12.30? Qui si fa di tutto per fare un campionato mediocre, le strutture non sono adeguate, si gioca di merda, ci sono tutti i presupposti per fare un brutto spettacolo. Viviamo un momento storico in cui potremmo anche risalire. Leggo i programmi di chi vuole diventare presidente federale e si parla di Nazionale, non di stadi. Senza stadi siamo morti. Ho la fortuna di avere un'età... Lo dico perché sono innamorato del calcio, vedo un possibile spiraglio per tornare a livelli buoni, però c'è un insieme di lacci che ci faranno sprofondare ancora". Termina la conferenza di Sarri.

13:29

Il vantaggio sull’Inter e la classifica

“Nel nostro campionato ci sono almeno 4 squadre più forti di noi. Vuol dire che ce la giochiamo, che noi abbiamo fatto qualcosa in più del nostro potenziale, altre meno. L’Inter è fortissima nelle partite singole. Le insidie del match? Troveremo una squadra che vuole arrivare quarta, molto motivata. I nerazzurri vengono da risultati importanti in Coppa Italia e Champions. Poi c’è l’aspetto che riguarda noi, con i rischi che ci possono essere in questo momento. Spero che questa squadra, la mia, dimostri capacità di reazione. Se ci sentiamo in lotta per qualcosa le motivazioni vengono fuori naturalmente. Altrimenti diventa complicato”.

13:27

Lo scudetto del Napoli

“Noi pensiamo alla nostra partita, la tavola è stata apparecchiata per la festa pensando che non faremo risultato. Napoli festa la farà lo stesso, speriamo il più tardi possibile”.

13:25

Le condizioni mentali della squadra

“Tutto dipende da quello che pensavamo prima del match con il Torino. La reazione è di conseguenza. Se giochiamo per una cosa già acquisita siamo morti. Se invece fosse il contrario la squadra si rimetterà in cammino. Immobile mentalmente lo vedo tranquillo, fisicamente in crescita. Si allena normalmente, ci puntiamo molto in questo finale di stagione. Casale sta bene, aveva avuto un problema gastro-intestinale, si è allenato bene”.

13:22

Come sta la Lazio secondo Sarri

“Questa settimana abbiamo lavorato con ‘scarico’, spero la squadra stia meglio. Un cervello che funziona fa funzionare le gambe. I carichi di lavoro e un cambio di temperature l’abbiamo un po’ pagati. Non tutelo nessuno, dico solo le cose come stanno. Una settimana decisiva? Importante direi, dopo ci sono altre 4 partite”.

13:20

Sarri in conferenza stampa: le prime parole del tecnico della Lazio

“Ora è una fase di stagione in cui gli insegnamenti servono a poco, veniamo da zero punti ed è sempre pesante in questo momento. Dipende dalle motivazioni, con il Torino non eravamo al top fisicamente e mentalmente. Se questo è dovuto nell’aver pensato di aver raggiunto l’obiettivo siamo nei guai. Se è un piccolo down ci può stare. Possiamo avere qualche certezza in più del passato, ma l’Inter nei match singoli è molto competitiva. Dimentichiamo il match d’andata: è arrivato il risultato, ma abbiamo sofferto. Parliamo di una partita da giocare con il collettivo, non con i singoli”.

13:00

La Lazio sfida l'ex Inzaghi

Per la quarta volta Simone Inzaghi è pronto a sfidare Maurizio Sarri e il suo passato, la Lazio. I precedenti: 2 vittorie per i biancocelesti, 1 per i nerazzurri.

12:45

Lazio, parla Sarri in conferenza stampa

Vincere, vincere ancora. Lo stop contro il Torino non ha scalfito la voglia di Champions della Lazio. Che ora è pronta a giocare a viso aperto un match contro l'Inter che vale tantissimo. Il secondo posto nonostante il ko con i granata all'ultimo turno di campionato è ancora tra le mani di Sarri. Il tecnico parlerà in conferenza stampa: inizio ore 13:15.

S.S. Lazio Training Center - Formello