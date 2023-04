Torino-Atalanta, probabili formazioni

TORINO - In casa Torino si ferma Radonjic: lesione al retto femorale sinistro. Il favorito a prendere il posto del serbo è Karamoh. A completare il reparto offensivo ci saranno Vlasic e Sanabria. Ilic e Linetty giostreranno in regia, Schuurs guiderà la difesa. Qui Atalanta: Gasperini deve rinunciare ancora a Lookman, non recuperato per la gara contro il Torino. Out anche Soppy per un'influenza intestinale. Trequartista Pasalic dietro Zapata e Boga. De Roon e Koopmeiners in mezzo al campo, ai lati Zappacosta e Maehle. In difesa il trio Toloi-Djimsiti-Scalvini davanti a Sportiello.