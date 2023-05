La Lega di Serie A si consolida negli Usa: arriva un nuovo manager

Non si ferma l'attività della Lega Serie A con l'obiettivo di ampliare nel mondo il prodotto "calcio", aumentare il networking e le partnership ed avvicinarsi alle esigenze degli stakeholder a livello globale. In quest'ottica va inquadrato l'inserimento di una nuova figura strategica presso l'ufficio di New York, che verrà guidato da Andy Mitchell, manager con 30 anni di esperienza in aziende di assoluta eccellenza nel mondo dei media, del digital marketing, delle telecomunicazioni e dei social media. Il nuovo Managing Director ha già lavorato tra gli altri per Meta, guidando il lavoro dell'azienda con le società di media a livello globale, e presso CNN Worldwide, dove ha guidato il settore del digital marketing e le partnership.