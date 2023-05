Lazio-Sassuolo, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Lazzari?

ROMA - Nella Lazio Sarri non avrà Romagnoli (squalificato) e Cataldi (a rischio anche per Milano). Il primo lo rimpiazzerà con Patric, il secondo con Marcos Antonio. Dubbi su Milinkovic, è ipotizzabile una linea con Vecino, Marcos e Luis Alberto. Novità attese anche in difesa. Lazzari insidia Marusic. Hysaj dovrebbe essere confermato a sinistra a meno che il montenegrino non venga spostato di fascia. Lazzari e Pellegrini stanno entrando bene in corsa, possono dare nuove energie. In avanti è previsto il tridente Felipe-Immobile-Zaccagni. Nel Sassuolo Dionisi deve fare a meno di Pinamonti e Lopez.