Milan-Cremonese 1-1: i rossoneri si salvano in pieno recupero

MILANO - Passo falso del Milan, che non sfrutta il turno favorevole pareggiando per 1-1 in casa con la Cremonese e non solo perde una grande occasione per restare da solo al quarto posto, ma addirittura lo cede all'Inter, che dilaga a Verona e sorpassa in un colpo i rossoneri e la Roma, fuori dalla zona Champions e agganciati dall'Atalanta.

Pioli rischia troppo e non riesce a correggere

Le scelte iniziali di Pioli, votate a risparmiare i migliori per Lazio e derby europeo, non pagano e il primo tempo del Milan è deludente contro una Cremonese impegnata solamente a chiudere gli spazi. Il gol annullato dal VAR a Saelemaekers e quello divorato dal solito tremebondo De Ketelaere le uniche emozioni prima dell'intervallo. Nella ripresa Pioli corre ai ripari e manda in campo Leao e Giroud per imprimere una svolta al match: il portoghese in effetti cambia il ritmo dell'incontro, sforna assist in serie e si mette in proprio, ma il risultato non si sblocca. Ci pensa al 77' Okereke a rompere l'equilibrio filando via fra Kalulu e Thiaw e battendo con freddezza Maignan. Il Milan vede i fantasmi, ma ha il merito di attaccare fino alla fine, premiato al 93' dalla punizione sporca di Messias che inganna Carnesecchi e regala ai rossoneri un punto, che in questa lotta serrata è comunque importante.