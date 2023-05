Empoli, tris al Bologna tra autoreti e Var: termina 3-1

EMPOLI - L'Empoli si aggiudica la sfida con il Bologna con il punteggio di 3-1. La gara si apre con l'autogol di Lucumì che nell'intento di spazzare il cross di Parisi insacca nella propria porta. Poi diventa protagonista il Var: al 16' il Bologna pareggia con Moro, ma c'è una deviazione col braccio di Lucumì e la rete viene annullata. Il Var annullerà, al 28', un altro gol a Orsolini, ancora per un tocco di mano, dello stesso attaccante rossoblù. Al 28' poi il Bologna perde per infortunio Soumaoro, al suo posto entra Bonifazi. Nel finale di frazione, il raddoppio con Akpa Akro, al 1' di recupero. Nella ripresa, l'Empoli cala il tris con Cambiaghi, al 23'. Nel finale, torna in scena il Var, che rileva un fallo di Bandinelli su Lucumì in area: il rigore viene trasformato da Orsolini per il 3-1 definitivo. Con questa vittoria l'Empoli a 35 punti allontanandosi dalla zona retrocessione, ora distante 8 punti. Il Bologna invece resta fermo al nono posto con 45 punti.