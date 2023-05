Milan-Lazio, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Pedro?

MILANO - Nel Milan oggi le scelte saranno diverse, infatti in campo scenderà la squadra dei titolarissimi, e non ci saranno calcoli in vista dell’euroderby. Dunque Giroud torna dal primo minuto insieme a Leao, Bennacer e Messias. Il brasiliano dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Brahim Diaz. A centrocampo ancora una volta Tonali insieme a Krunic, mentre in difesa Kjaer si riappropria di una maglia da titolare. Si rivede Tomori dopo il turno di squalifica, con Calabria e Theo Hernandez che completeranno il pacchetto arretrato. Assenti ancora Pobega e Ibrahimovic, quest’ultimo alle prese con un problema al polpaccio che lo terrà fuori per tutto il mese. La speranza di Zlatan è quella di presenziare all’ultima giornata di campionato contro il Verona a San Siro.