Serie A, Torino e Monza avanti a braccetto: Caprari risponde a Sanabria

TORINO - Termina (1-1) la sfida tra Torino e Monza valevole per la trentaquattresima giornata di serie A. Primo tempo dove è il Toro a rendersi maggiormente pericoloso: ottimo infatti Di Gregorio su Vlasic, Miranchuk e Vojvoda. Dall'altra parte l'unico pericolo lo porta Ciurria su cui è provvidenziale Milinkovic-Savic. Nel finale (39') anche un gol annullato a Miranchuk per un fallo di mano di Sanabria negli sviluppi dell'azione. Nella ripresa dopo 30 secondi il Torino passa con Sanabria, su assist di Vlasic. Il Monza reagisce e domina gran parte della seconda frazione e all'86' un gran gol di Caprari rimette tutto in equilibrio. Episodio dubbio in pieno recupero, per la trattenuta di Rovella su Ricci, con la sala Var (che considera non falloso l'episodio) che non richiama quindi l'arbitro Zufferli a rivedere il tutto. Un punto a testa, che consente ad entrambe di restare all'ottavo posto a quota 46.