Spezia-Milan, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Chance per Rebic?

LA SPEZIA - Nello Spezia Nzola è pronto a caricarsi il peso dell'attacco sulle sue spalle. Lo supporteranno Verde e Gyasi. A centrocampo Bourabia avrà il sostegno di Ampadu ed Ekdal. In difesa ecco Amian, Caldara, Nikolaou e S. Bastoni a protezione di Dragowski. QUI MILAN: Pioli non recupera Leao, stagione finita per Bennacer dopo il ko nell'euroderby perso contro l'Inter in Champions. Maignan in porta, in difesa ci saranno Kalulu e Tomori, con Calabria ed Hernandez sulle fasce. In mediana c'è Pobega con Tonali, mentre sulla trequarti torna De Ketelaere con Origi e Messias dietro a Rebic.