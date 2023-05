Formazioni Bologna-Roma, chi gioca e le scelte di Mourinho: diretta

BOLOGNA - Nel Bologna di Thiago Motta ecco Skorupski tra i pali. Al posto dello squalificato Posch l'allenatore rossoblù ha provato Cambiaso. Joaquin Sosa ha la sua chance in mezzo alla difesa: Lucumi è in Colombia (nasce il primo figlio), Soumaoro è out (infortunio), e altri centrali non ce ne sono: farà coppia con Bonifazi; completa il reparto difensivo Lykogiannis. In regia ecco Schouten, ai lati Moro e Dominguez. Nel tridente offensivo spazio a Orsolini e Ferguson a sostegno di Barrow. Nella Roma: Mourinho opterà per un ampio turnover, complici i tanti infortuni che hanno colpito la squadra e il Bayer che incombe. Da qui la scelta di convocare ben 6 ragazzi della Primavera (oltre ai 4 in pianta stabile) e la decisione di lasciare a Trigoria Rui Patricio (gioca Svilar) e Paulo Dybala. Ha bisogno invece di minuti Wijnaldum, per lui in programa uno spezzone di gara. I sei ragazzi sono Del Bello, Missori, Faticanti, Falasca, Keramitsis e Majchrzak. Missori è il candidato a prendersi una maglia da titolare, Keramitsis e gli altri invece potrebbero essere utilizzati nel secondo tempo. Dei restanti solo Volpato dovrebbe partire dalla panchina: Tahirovic, Bove e Zalewski scendono in campo dal 1'. Tra i veterani, Pellegrini, Cristante, Ibanez e Abraham (favorito su Belotti). Zalewski giocherà al posto di Spinazzola, sulla fascia sinistra, mentre in difesa Mancini riposerà: al suo posto Celik è il favorito. In avanti c'è anche Solbakken.